استخراج 375 بطاقة رقم قومى مجانية للسيدات والفتيات بـ3 قرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ، واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات بقرى محافظة كفر الشيخ بالمجان.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر ، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ، إن الفرع تمكن من الانتهاء من اجراءات استخراج 150 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدى سالم ، اليوم الاثنين ، بمركز شباب القرية ، فى إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

وأكدت أمانى شاكر أن عدد بطاقات الرقم القومى التى تم الانتهاء من إجراءاتها فى 3 قرى 375 بطاقة رقم قومي، منها 127 بطاقة بقرية سيد خميس التابعة لمركز سيدى سالم ، و98 بطاقة رقم قومى لسيدات وفتيات بقرية بلوش التابعة لمركز بلطيم.



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