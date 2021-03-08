اتفاق ربط كهربائى بين إسرائيل وقبرص واليونان

وقعت قبرص واليونان وإسرائيل اليوم الاثنين اتفاقا مبدئيا لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء، والذي سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة حوالي 900 مليون دولار ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن المشروع سيوفر مصدر كهرباء احتياطيا في أوقات الطوارئ. وكان شتاينتز يتحدث من نيقوسيا التي زارها لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيريه اليواني والقبرصي.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس إن المشروع "خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة، وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل".

وأفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن قدرة الكابل ستكون بين ألف وألفي ميجاوات ويُتوقع إتمامه في 2024.

وقالت إنه سيكون الأطول والأعمق لنقل الكهرباء تحت مياه البحر، بطول يبلغ حوالي 1500 كيلومتر وعمق يصل إلى 2700 متر.

وقال شتاينتز إن الكابل "سيسمح لنا بالحصول على الكهرباء من شبكات القارة الأوروبية في أوقات الطوارئ، والأهم من ذلك أنه سيدعم أيضا قدرتنا على أن نزيد من اعتمادنا بشكل كبير على توليد الطاقة الشمسية".

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تمويل المشروع.