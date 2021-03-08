إسعاف دمياط: ضم 8 سيارات متطورة لأسطول مرفق المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور هيثم فرج المشد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط عن ضم 8 سيارات إسعاف جديدة حديثة متطورة ومجهزة بأعلى الإمكانيات وأحدث أنظمة العناية المركزة لهيئة الإسعاف المصرية بدمياط.

وأضاف هيثم المشد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه السيارات تعد إضافة جديدة لأسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة والذى يضم عدد 81 سيارة بإجمالى 17 جهاز تنفس صناعي وذلك لتوفير خدمة متميزة لأبناء محافظة دمياط.

ووجه المشد الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك لدعمها المستمر والمتواصل لهيئة الإسعاف المصرية بدمياط.