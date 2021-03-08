اليوم السابع
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إحالة 78 موظفا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بمراكز البحيرة

الإثنين، 08 مارس 2021 01:12 م
إحالة 78 موظفا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وسير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.
 
وشدد محافظ البحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين واستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.
 
وفى هذا السياق، نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابه والمتابعة.
 
أسفرت تلك الحملات عن إحالة 50 من العاملين بالمركز الطبي بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى،وكذلك احالة 14 من العاملين بالوحده الصحيه بقرية الشماسة برشيد  للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.
 
كما أسفرت الحملة عن إحالة 14 من العاملين بمستشفي إيتاي البارود لتغيبهم وترك العمل بدون سند قانوني وعدم توقيع الانصراف.

 


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الدلنجات

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