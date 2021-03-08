إحالة 78 موظفا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بمراكز البحيرة

وشدد محافظ البحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين واستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابه والمتابعة.

أسفرت تلك الحملات عن إحالة 50 من العاملين بالمركز الطبي بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى،وكذلك احالة 14 من العاملين بالوحده الصحيه بقرية الشماسة برشيد للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.

كما أسفرت الحملة عن إحالة 14 من العاملين بمستشفي إيتاي البارود لتغيبهم وترك العمل بدون سند قانوني وعدم توقيع الانصراف.