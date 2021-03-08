اليوم السابع
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إحالة 78 من العاملين للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة

الإثنين، 08 مارس 2021 02:20 م
إحالة 78 من العاملين للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمتابعة مدى الانضباط الإدارى وسير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين وإستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقال بيان عن المحافظة، أسفرت الحملات عن إحالة 14 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الشماسة برشيد  للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني، و50 من العاملين بالمركز الطبى بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، و14 من العاملين بمستشفى ايتاى البارود لتغيبهم وترك العمل بدون سند قانونى وعدم توقيع الانصراف.


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