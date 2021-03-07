CBS: محامى عائلة فلويد يطالب بتعديل قانون الحصانة الممنوح للشرطة

كتبت: نهال أبو السعود

قال بنجامين كرامب ، محامي عائلة جورج فلويد، إن مبدأ "الحصانة المؤهلة" الذي يمنح المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة حصانة مدنية للإجراءات أثناء العمل، يسمح لضباط الشرطة بالإفلات من العقاب، وفقا لشبكة سي بي اس.

تسببت الحصانة المؤهلة، في خلاف في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يستعد لتناول مشروع قانون إصلاح الشرطة الذي أقره مجلس النواب.

قال كرامب، خلال حوار لشبكة سي بي إس: "نحن نتفهم أن السياسة هي فن التسوية"، "ومع ذلك فيما يتعلق بالحصانة المؤهلة ، يجب معالجة هذا الأمر ، لأن هذا هو الشيء الذي يسمح لضباط الشرطة السيئين بالانخراط في سلوك وحشي كما رأينا مع جورج فلويد".

وأضاف كرامب: "نحن لا نقول إن إصلاح الحصانة المشروط هذا سوف يحرم ضباط الشرطة من الإجراءات القانونية الواجبة ، ولكن ما نقوله [هو] أنه سيسمح لأولئك الذين تضرروا من الوصول إلى المحكمة ، ليكونوا قادرين على التأكد من حدوث تغيير".

قال السناتور الجمهوري، تيم سكوت راعي مشروع قانون إصلاح الشرطة في مجلس الشيوخ ، إنه لن يتنازل عن مسألة تعديل الحصانة المشروطة، بعد أن أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي قانون جورج فلويد للعدالة في العمل.

يذكر أن جورج فلويد توفي خلال القبض عليه بعد أن ضغط ضابط بركبته على رقبة فلويد لمدة تزيد عن 6 دقائق، الأمر الذي تسبب في اندلاع مظاهرات في معظم الولايات الامريكية تطالب بالعدالة العرقية.