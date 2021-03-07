40 مليون جنيه لتأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية فى قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير المجمع.

وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس تيسير ممدوح رئيس قطاع التخطيط بالجهاز والمهندس جمال غانم رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية.

استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذى موقف تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وإنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامى وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.

أوضح محافظ قنا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذى للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشأن معاونة المحافظة فى إدارة المجمع وتنفيذ أعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية انه سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من أصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الإدارى للمحافظة و كذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع مؤكدا حرص الجهاز على دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.