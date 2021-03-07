4 شقيقات أمريكيات فوق الـ80 يتلقين لقاح كورونا معا.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

بعد فترة طويلة من عدم اجتماعهن معا فى ظل تفشى فيروس كورونا، توجهت 4 شقيقات أمريكيات مسنات معا إلى إحدى المراكز الصحية فى مدينة فيلادليفيا، ليتلقين معا الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيوتك.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الشقيقات الأربع إديث كامب 96 عاما، وبيرنى سيسيل 92 عاما، ونورا ماكدونالد 86 عاما، وروز رامزى 84 عاما، قد حصلن على الجرعة الثانية من اللقاح يوم الثلاثاء الماضى فى مركز ميلويشا هيل الطبي فى جنوب فيلادليفيا.

وأشارت الشبكة إلى أن الشقيقات الأربع كن مشهورات فى طفولتهن بالأخوات لانجلى، وارتدين جميعا أزرار تحمل صور شقيقتيهن الآخرتين، واحدة توفت عام 2011 والأخرى لم تستطع الذهاب لتلقى اللقاح.

وقالت ابنة رامزى، لورى جولدسميد، إنها كانت فكرة خالتها سيسل للذهاب معا لتلقى اللقاح لدعم بعضهن البعض لأن الأمر مرعب قليلا. واستغرق الأمر بعض الوقت، لكن جولدسميد استطاعت أن ترتبت حصولهن على الجرعة الأولى فى نفس التوقيت.



الشقيقات يتلقين اللقاح

وقبل الوباء، كانت الشقيقات الخمس تجتمعن بانتظام ويتناولن الغذاء معا مرة واحدة فى الشهر على الأقل. وتقول جولدسميلد إن الشقيقات كن يتحدثن مع بعضهن البعض عبر الهاتف وعبر الإنترنت، لكنهن لم يلتقين معا أو يقابلن أفراد العائلة منذ فبراير العام الماضى. وأضافت أنها تعتقد أن الجزء الأصعب لبعضهن كان عدم رؤيتهن لأحفادهن فى نفس الوقت الذى لم يستطعن فيه رؤية بعضهن. فمن المحزن حقا فى هذا العمر ألا تستطيع رؤية أى من أفراد عائلتك.

وقالت جولدميد إن الشقيقات الخمس لديهن أكثر من 100 حفيد وابن حفيد وحفيد حفيد.