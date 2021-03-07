10 أطباء من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف والعلاج لمرضى شمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

يستقبل 10 أطباء من 4 جامعات مصرية المرضى بمستشفى العريش العام لإجراء الكشف الطبى وعمليات جراحية وتقديم العلاج .

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام لـ"اليوم السابع"، إن فريق الأطباء حضر من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمة الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية مجانا على أهالى العريش.

وأوضح مدير مستشفى العريش العام، أن الفريق الطبى ضم كلا من الدكتورة كريمة أحمد أستاذ جهاز هضمى ومناظير بجامعة الأزهر، ودكتور محمد محسن عطية مدرس جراحة مخ واعصاب ، ودكتور احمد عبدالعزيز نظيم مدرس مساعد جراحة مخ واعصاب بجامعة القاهرة ، و دكتور محمد رفيق موسى مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، ودكتور مصطفى عبدالمحسن أستاذ جراحة قلب وصدر، ودكتور سامح السيد سعيد مدرس مساعد جراحة قلب وصدر بجامعة الزقازيق .

كما يضم الفريق الطبى الدكتور عبد الرحمن حسن صادق استاذ جراحة عامة، والدكتور اشرف عبدالمنعم مدرس جراحة عامة بجامعة الزقازيق ، والدكتور محمد محسن ابوالفتوح مدرس مساعد جراحة عظام بجامعة المنصورة، والدكتور ابراهيم حمدى مدرس مساعد تخدير بجامعة المنصورة .

وأشار مدير مستشفى العريش، إلى أن فريق الأطباء يواصل عمله بمستشفى العريش حتى الخميس القادم ، وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، ويقدم خدماته للمرضى من ابناء محافظة شمال سيناء من داخل مستشفى العريش .