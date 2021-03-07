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وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 02:41 م
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تفقد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسماعيلية اليوم الأحد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث يؤدى 23274 طالب وطالبة الامتحان  على مستوى المحافظة وضواحيها للعام الدراسى 2021 / 2020، والتى انطلقت اليوم ولمدة يوم واحد فقط فى جميع المواد من خلال ورقة امتحانية مجمعة.

وكيل وزارة التربية والتعليم تفقد، لجان مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بإدارة شمال التعليمية، والتى تضم 25 لجنة بالإضافة للجنة خاصة يؤدى بها 379 طالبًا وطالبة الامتحانات حيث اطمأن على مستوى الامتحان وأجرى حوارًا أبويًا مع الطلاب للوقوف على مستوى الأسئلة ثم تفقد مدرسة الإسراء والمعراج الاعدادية بنات والتى تضم 10 لجان ويؤدى بها الامتحان 173 طالبة واختتم جولته بفتقد مدرسة خديجة بنت خويلد بنات التابعه لإدارة شمال التعليمية.

وتابع "عجلان" لجان الامتحان تم تجهيزها من حيث توفير جميع الإمكانيات داخل اللجان، موضحًا أن جميع الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب ومؤكدًا على على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات وعدم السماح بالغش وعدم الانصراف من اللجنة إلا عقب خروج آخر طالب بها، متمنيا التوفيق والسداد للجميع، مشيرًا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقًا للإمكانات المتاحة.

 
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امتحانات الشهادة الاعداديه

تعليم الاسماعيلية

الفصل الدراسى الاول

طه عجلان

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