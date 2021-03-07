ميلونشون: لن أنصح بانتخاب مرشح بعينه حال لقاء ماكرون ولوبان فى انتخابات 2022

كتب أحمد علوى

قال زعيم حزب فرنسا المتمردة جان لوك ميلونشون اليوم الأحد، إنه لن يعطى تعليمات التصويت لمرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى حالة مواجهة الرئيس الحالى ايمانويل ماكرون ومارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى، فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2022، حتى لو لم يكن موقف كلاهما "واضحًا".

وقال ميلونشون فى كلمة له على قناة فرانس 3 الفرنسى، "أحدهما سيكون من الوسط اليبرالى، وسلطوى للغاية، والأخرى لا تعرف جيدًا ما تريده، فهى تارة تقول إن الإسلام دين مثل الآخرين ومرة أخرى تكون ضده، لقد أصبحت مارين لوبان كائنا غامضا، لكننا نعرف من هى، إنها اليمين المتطرف التقليدى".

وتابع ميلونشون، لذلك فإن رئيس الدولة ورئيس التجمع الوطنى "ليسا نفس الشيء"، "ومع ذلك، لن أبادر أبدًا لأقول لأى مواطن افعل هذا، افعل ذلك" فى حالة مبارزة ماكرون ولوبان، فإن التعليمات ليس لها وزن اليوم، ويجب أن نعيش مع العصر.