غزة (أ ش أ)

لقى ثلاثة صيادين فلسطينين من عائلة واحدة مصرعهم إثر إنفجار داخلى جنوب قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر طبي وشهود عيان، قولهم - إن انفجارا وقع على مركب الصيادين الثلاثة قبالة بحر مدينة خان يونس، ما أدى إلى مصرعهم.

وكانت بحرية الاحتلال استهدفت صباح اليوم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأحد، بأن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال، ما تسبب باضرار بمركب الصيد وخروج الصيادين الى الشاطيء.