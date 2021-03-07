مصرع عامل صدمته سيارة يقودها طالب بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه بشارع أسيوط سوهاج، وذلك على إثر تعرضه لحادث سيارة بالطريق. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة بشارع أسيوط سوهاج بين سيارة ملاكى وأحد الأشخاص، ما نتج عنه وفاته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز طما، والنقيب أحمد رشاد، معاون مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومتوفي بشارع أسيوط سوهاج دائرة المركز.

أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي "قيادة طالب 21 سنة ويقيم الإسكندرية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامل 40 سنة يقيم حي الزهور دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي 52 سنة موظف ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث. تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.