مسئول عراقى يشيد بدعم الدول الصديقة فى مواجهة الخلايا الإرهابية

أشاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، بالدعم المستمر الذي تقدمه الدول الصديقة للعراق من خلال تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الخلايا الإرهابية.
وذكرت مستشارية الأمن القومي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن تصريحات الأعرجي جاءت خلال لقائه، اليوم، مع سفيرة أستراليا لدى البلاد بولا جانلي، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة لمستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وثمّن الأعرجي مواقف الحكومة الأسترالية في رعاية مصالح الجالية العراقية داخل أستراليا، والتنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية في هذا المجال.
مسئول عراقى يشيد بدعم الدول الصديقة فى مواجهة الخلايا الإرهابيةالأحد، 07 مارس 2021 07:51 م
الجيش العراقى - صورة أرشيفية
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أشاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، بالدعم المستمر الذي تقدمه الدول الصديقة للعراق من خلال تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الخلايا الإرهابية.
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