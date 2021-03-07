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لبنان يسجل 2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

الأحد، 07 مارس 2021 09:12 م
لبنان يسجل 2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة لبنان
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 33 وفاة و2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 5064، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 395588.

وفي 14 فبراير الماضي، انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأمريكية وكانت وزارة الصحة  اللبنانية أجازت الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"  الروسي في 6 فبراير الماضي.

 


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