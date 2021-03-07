قصة شحاته سليم باشا بالسويس وتبرعه لإنشاء مستشفى الصدر وتكريمه من الملك فاروق

السويس- سيد نون

" شحاته سليم باشا " الوحيد الذي قام ببناء مستشفى خيري لأهالي السويس في الأربعينات من القرن الماضي وهي مستشفى الصدر، بجانب أنه قام ببناء أجمل القصور بالمحافظة والذي يحمل اسمه.

وتؤكد وثائق إنشاء مستشفيي الصدر بالسويس، أن شحاته سليم قام ببناء المستشفى وسجل الأرض تبرعا بها، من اجل علاج المواطنين بالمحافظة، وهي التي كانت وقتها المرة الأولي الذي يقوم أحد الشخصيات بالمحافظة بالتبرع ببناء مستشفيي.

وقام الملك فاروق فى الأربعينات من القرن الماضي بمكافأته بإعطائه لقب باشا نظرا لأعمال الخير التى كان يقوم بها، وخاصة داخل محافظة السويس.

وبمجرد أن تسير على قدميك أو حتى تكون موجود داخل سيارتك بشارع الجيش بالسويس أكبر شوارع المحافظة سترى قصرا عبارة عن تحفة معمارية، ولكن لن تجد عليه اسم من أنشأ القصر وهو شحاتة سليم باشا الذى قام ببنائه عن طريق فنانين إيطاليين قاما ببناء القصر.

وقالت إيمان ضياء، أخصائية ترميم بمديرية الاثار، أن قصر شحاتة سليم من القصور العريقة بالمحافظة، وتم بناء القصر عام 1928 ومن قام ببنائه شحاتة سليم، وهو كان في ذلك الوقت رجل أعمال يعمل فى ما يخص أعمال النقل البحرى ومن عائلة عريقة وهو من مواليد عام 1895، وكان رجل يقوم بأعمال خيرية كثيرة من بينها قيامة ببناء مستشفى الصدر بالمحافظة، وبسبب الأعمال الخيرية قام الملك فروق بمنح شحاتة سليم لقب باشا.

وأكدت إيمان ضياء، أن شحاتة سليم اعتمد على فنانين إيطاليين لبناء القصر ويظهر بوضوح بمجرد الرؤية للقصر نقوش فنية رائعة، بجانب أن القصر يحتوى على تماثيل فنية صنعت بدقة.

وأشارت أخصائية الترميم ، أننا حاولنا دخوله ولكن لم نستطع هذا، وكان من الممكن أن يتم تنفيذ ترميم علمي للقصر للحفاظ على تراثه، مؤكدة اننا قمنا بأجراء دراسة كاملة عن قصر شحاتة بالسويس نظرا لأهميته التاريخية وكنا نتمنى أن ننفذ به أنشطة فنية وثقافية تليق بالقصر العريق.

وأوضح جابر طارق، موظف من السكان المجاورين للقصر، أننا هنا فخورين بوجود القصر فى شارع الجيش وهو من معالم شارع الجيش بالمحافظة، وبمجرد قيام أى شخص بالسير فى الشارع سيلفت نظرة على الفور هذا القصر الجميل، الذى بالرغم من مرور عشرات الأعوام على بنائة التى تقترب من 100 عام ولكنه مازال قوى وجمال القصر مازال موجود.



قصر شحاتة سليم



القصر بشارع الجيش



رسوم فنية بحوائط القصر



القصر