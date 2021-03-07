اليوم السابع
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فيها حاجة حلوة.. أهالى قرية الحلة بقوص في قنا يرصفون ويزينون الشوارع

الأحد، 07 مارس 2021 09:36 ص
فيها حاجة حلوة.. أهالى قرية الحلة بقوص في قنا يرصفون ويزينون الشوارع الشباب المشارك فى حملة تنظيف القرية
كتبت: شيماء حمدى

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أرسل القارئ إبراهيم توفيق من قرية الحلة بمركز قوص في محافظة قنا، عددا من الصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، توضح قيام عدد من الشباب والأهالى برصف الطريق وتزيين الرصيف وتنظيف الشوارع، كمبادرة تطوعية منهم لتجميل شوارع القرية بالجهود الذاتية.

الشباب خلال عملهم
الشباب خلال عملهم

 

الشباب
الشباب

 

الطريق
الطريق

 

تزين الشارع
تزين الشارع

 

رصف الطريق
رصف الطريق

 

 

 

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

قنا

رصف الطرق بالجهود الذاتية

قرية الحلة بقوص

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