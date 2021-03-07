طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الترم المجمع.. صور وفيديو

كتب محمود طه حسين

دخل طلاب الشهادة الإعدادية لجان الامتحانات لأداء اختبار الفصل الدراسى الأول متعدد التخصصات وسط إجراءات احترازية، حيث استقبلت المدارس الطلاب بإلزامهم بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب.

ويؤدى الطلاب الامتحان المجمع بواقع 10 أسئلة فى مادة اللغة العربية، و8 أسئلة فى الرياضيات الجبر والهندسة، و6 أسئلة فى العلوم، و6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية، و5 فى الدراسات.









وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني فقط.





وتابعت أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولكنه لم يحصل على 25% في المادة، فعليه التقدم لامتحان تكميلي، وُيعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





وأضافت أن مجموع الطالب يتم حسابه وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح، وأن الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.



