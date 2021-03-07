طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون اليوم ثانى امتحاناتهم بالمواد الثقافية

كتب لؤى على

يؤدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بالمواد الثقافية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى الامتحان بمواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمواطنة، فيما يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والمواطنة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية نفذ مجموعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021 م، حيث أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية (127847) طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي (71563) طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوى علمى (26470) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.