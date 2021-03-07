ضبط 53 قضية تموينية من بينها أدوية بيطرية مجهولة المصدر بحملة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة، طبقا لبيان مديرية الأمن عن ضبط 53 قضية تموينية من بينها ضبط مدير مسئول محل أدوات بيطرية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط "243" عبوة أدوية بيطرية، وتم ضبط "150" كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي قبل بيعها للمواطنين.

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 9 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 9" قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 3 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.