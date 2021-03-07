ضبط 4 أشخاص من بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بسب خلافات الجوار بالمنشاة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار بدائرة المركز وإلقاء القبض على 4 متهمين من بينهم 3 مصابين أحدهم بطعنه نافذه بالبطن وتم نقله للمستشفى الجامعى لسوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتم ضبط أطرافها والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه مشاجرة ومصابين دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز، وتبين أنها بين كلاً من طرف أول جزار 45 سنة مصاباً " بجرح طعني نافذ بالبطن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وجزار مصاباً " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم "

وبين طرف ثان عاملين أحدهما 42 سنة والثانى 25 سنة الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط الطرفين وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 "3" طلقات من ذات العيار وبحوزة الثاني سلاح أبيض " سكين " وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول " بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.