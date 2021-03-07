ضبط 38 طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر فى مخزن بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملة مكبرة من خلال إدارة التجارة الداخلية وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث تمكنت من ضبط مخزن للزيوت والشحوم بمنطقة مرغم بالعامرية بدون ترخيص.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن الحملة قامت بالتحفظ على 38 طنا و800 كيلو زيوت وشحوم سيارات بداخل براميل غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، تمهيدا لإعادة تعبئتها لطرحها بالأسواق، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على جهات التحقيق.

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد شنت حملات مكبرة، على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وقد قامت حملات الادارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة على مستوى الادارات التموينية، أسفرت عن ضبط 259 مخالفة تموينية.