ضبط 14 قطعة أثرية داخل منزل مواطن بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث السياحة والأثار بأسيوط قيام (نجار مسلح - مقيم بمحافظة أسيوط) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على حفرة قطرها (1متر بعمق 1 متر تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر - عدد من أدوات الحفر والتنقيب)، كما تم ضبط (14 قطعة متنوعة يشتبه فى آثريتها)، وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازته القطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح من بيعها.