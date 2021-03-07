صنداى تايمز: ملكة بريطانيا لن تشاهد مقابلة هارى وميجان والبلاط الملكى يصفها بالسيرك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة صنداى تايمز إن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية لن تشاهد مقابلة دوق ودوقة ساسكس هارى وميجان ماركل مع أوبرا وينفرى، والتى وصفها رجال البلاط الملكى بأنها سيرك، وحذروا من الرد عن معلومات جديدة حول سلوك الزوجين إذا هاجموا السلوك الملكى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملكة بريطانيا ستتجاهل المقابلة التى ستذاع مساء اليوم، الأحد، فى الولايات المتحدة وغدا فى بريطانيا، كما تسعى الملكة لإظهار أن العائلة الملكية تركز على القضايا الكبرى بدلا من معركة الدعاية السامة مع هارى وميجان، واتهم مسئولو القصر الملكى الزوجين بخوض حرب ضد القصر الملكى وحذروا من أن رجال البلاط سيخرجون لو هاجم هارى وميجان أفرادا فى هذه المقابلة.

واتهم مصدر رفيع المستوى دوق ودقة ساسكس بتقويض عمل الملكية، وأضاف: "هل يمكن أن يصمت الجميع ونقوم فقط بالعمل اليومى المعتاد".

وستزيد الملكة البالغة من العمر 94 عاما من ارتباطاها اليومية فى الأيام القادمة حتى لا تدع مجال للشك أمام الرأى العام بالقضايا محل التركيز، وقال مصدر مقرب من الملكة إنها سيكون لديها العديد من الأشياء لتفعلها هذا الأسبوع، ولا أعتقد أنه ينبغى أن يتوقع الجميع أن تسهر الملكة وتشاهد المقابلة.

وأشار المصدر إلى أن القضايا الكبرى التى تريد العائلة الملكية التركيز عليها هى عودة الأطفال إلى المدارس غدا الاثنين، وكفاءة برنامج التطعيم ضد كورونا، وليس الأخبار المتعلقة بسيرك أوبرا كل الأشياء التى تخص دوق ودوقة ساسكس.

وتقول تايمز إن العائلة الملكية تستعد لقنابل من ميجان وهارى اللذين من المتوقع أن يتحدثا بالتفصيل عن أسباب تركهما للحياة الملكية العام الماضىى، والعلاقات المتوترة مع العائلة الملكية.