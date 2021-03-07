شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 13569 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وذلك خلال 24 ساعة. وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت ضوابط لتحديد قيمة غرامات المخالفين، علاوة على التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار، كالتالى:

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

- بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالآتي:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".