سفارة مصر بأبوظبى تخصص يوما بـ"العين" لإتمام المعاملات واعتماد عقود العمل

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادى المصرى وفداً قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبى لإتمام المعاملات القنصلية، التى تتمثل فى التصديق على الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بكافة أنواعها، وتسليم الجوازات الجديدة، ومشاركة الملحق العمالى والمكتب الثقافى فى إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالى اعتماد لعقود العمل، بمدينة العين للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية .