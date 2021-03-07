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رفع 28 طن قمامة خلال حملة مكبرة بمجلس مدينة الباجور فى المنوفية

الأحد، 07 مارس 2021 12:54 م
رفع 28 طن قمامة خلال حملة مكبرة بمجلس مدينة الباجور فى المنوفية جانب من رفع القمامة
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بالوحدات المحلية جروان، سبك الضحاك، ميت عفيف، فيشا الصغرى، لرفع القمامة والتى نتج عنها رفع 28 طن قمامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع بالمدينة وبما وجه به المحاسب السيد حسن عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور المحاسب، محمد عزت نائب رئيس المركز لشئون القرى.

وقامت مسئولو الوحدة المحلية بجروان بمتابعة أعمال منظومة النظافة بجروان بالطريق العام و داخل القرية ورفع 5 أطنان قمامة وبالوحدة المحلية بفيشا الصغرى تم متابعة أعمال منظومة النظافة بفيشا الصغرى على الطريق 98 ومدخل عزبة حسان والمصرف البحرى ومنطقة العباسية ورفع 5 أطنان قمامة.

كما قام مسئولو الوحدة المحلية بميت عفيف بمتابعة منظومة النظافة وجمع القمامة من شارع داير الناحية ومنطقة المدارس والسنترال وجمع 6 أطنان قمامة .

وفى الوحدة المحلية بسبك الضحاك تم متابعة منظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة من على الطريق المرصوف بنها الباجور ومنطقة السكة الحديد والبر المرصوف من ترعه سبك وقرى القرنين وكفر القرنين ومنشأة سيف حوالى 12 طن قمامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور، أن العمل جارى على قدم وساق لرفع كافة التراكمات بالمركز والمدينة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى مركز الباجور وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى هذا فى إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بنطاق مركز الباجور التعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض المعدية، وحفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة والقري، والوسعى الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 


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