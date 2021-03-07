دورة تدريبية مجانية للأطفال لتعلّم مبادئ لغة الإشارة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة عن إقامة دورة تدريبية مجانية للأطفال من سن 9 سنوات لتعلّم مبادئ لغة الإشارة لتأهيلهم للتعامل مع الأشخاص من أصحاب الهمم (الصم والبكم)، حيث تبدأ الدورة يوم السبت 13 مارس مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم وتضافر كافة الجهود لإسعادهم والعمل على تلبية مطالبهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.