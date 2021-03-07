اليوم السابع
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دراسة لاستغلال مصنع التغذية المدرسية لإنتاج مخبوزات بأسعار مخفضة فى أسوان

الأحد، 07 مارس 2021 06:43 م
دراسة لاستغلال مصنع التغذية المدرسية لإنتاج مخبوزات بأسعار مخفضة فى أسوان نائب محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ اليوم الأحد، مصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة عزب كيما وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى 2020/ 2021.

واطمأنت نائب المحافظ على منظومة العمل داخل المصنع ولاسيما تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالبة بدراسة الاستغلال الأمثل لإمكانيات المصنع من أجل إنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية المختلفة على مدار العام لطرحها بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بالسوق المحلى.

وأكدت غادة أبوزيد، أهمية الالتزام أيضاً بنفس مستوى النظافة الحالى والاشتراطات الصحية والسلامة المهنية وخاصة أن المصنع ينتج يومياً 100 ألف وجبة جافة عبارة عن فطيرة محشوة بالعجوة يتم توزيعها على حوالى 700 مدرسة فى المرحلة الابتدائية.

 

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

جانب من جولة نائب محافظ أسوان
جانب من جولة نائب محافظ أسوان

 

نائب محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية
نائب محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية

 


مصنع التغذيه المدرسيه

التغذيه المدرسيه

اسوان

نائب محافظ اسوان

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