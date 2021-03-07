دراسة لاستغلال مصنع التغذية المدرسية لإنتاج مخبوزات بأسعار مخفضة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ اليوم الأحد، مصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة عزب كيما وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى 2020/ 2021.

واطمأنت نائب المحافظ على منظومة العمل داخل المصنع ولاسيما تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالبة بدراسة الاستغلال الأمثل لإمكانيات المصنع من أجل إنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية المختلفة على مدار العام لطرحها بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بالسوق المحلى.

وأكدت غادة أبوزيد، أهمية الالتزام أيضاً بنفس مستوى النظافة الحالى والاشتراطات الصحية والسلامة المهنية وخاصة أن المصنع ينتج يومياً 100 ألف وجبة جافة عبارة عن فطيرة محشوة بالعجوة يتم توزيعها على حوالى 700 مدرسة فى المرحلة الابتدائية.



جانب من الجولة التفقدية



جانب من جولة نائب محافظ أسوان