خلال ساعات.. جنايات القاهرة تحكم على 9 متهمين بقتل مواطن عمدًا بسبب الثأر

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها فى القضية المتهم فيها 9 أشخاص بقتل مواطن عمداً لخلافات ثأرية. وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي .ح"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدى عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد، لإضعاف مقاومته محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتي قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتي فارق الحياة، حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.