خلال ساعات.. جنايات القاهرة تحكم على 9 متهمين بقتل مواطن عمدًا بسبب الثأر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها فى القضية المتهم فيها 9 أشخاص بقتل مواطن عمداً لخلافات ثأرية. وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي .ح"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدى عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد، لإضعاف مقاومته محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتي قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتي فارق الحياة، حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أنه قد تقدمت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف المتهمين من الأول للرابع المجني عليه "علي .ح"، بأن باغتوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وأحدثوا إصابته قاصدين من ذلك شل مقاومته وأجبروه على الصعود داخل سيارة قيادتهم، وقاموا بخطفه ونقله محل سكنهم تمهيدا لارتكاب جريمتهم محل الاتهام، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء سكاكين دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم التاسع علم بوقوع جناية قتل المجني عليه وقام بايواء المتهمين بمسكنه وأعانهم علي الفرار من وجه القضاء.
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