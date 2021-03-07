توقيع الكشف بالمجان على 1451 مواطن بقرية البراشية بدمياط ضمن "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1451 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية المُنفذة يومى الجمعة والسبت بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الجارى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين بجميع المناطق.

وأضافت المحافظ، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملين لأمراض الدم والطفيليات ووحدتين للأشعة وأيضاً صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأفاد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، بأنه من بين تلك الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها، تم تحويل عدد 21 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 15 حالة أخرى فضلاً عن إجراء 355 تحليل معملى و23 أشعة سينية والكشف على 25 حالة بالموجات الصوتية.



إجراء تحاليل طبية



إجراءات القافلة الطبية