توفير 50 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية.. اعرف التفاصيل

أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بإحدى الشركات المسئولة عن توصيل الطلبات الخارجية للمطاعم الشهيرة بالمملكة بجدة براتب 10 ريال على كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.

يأتى ذلك فى ضوء جهود مكتب التمثيل العمالى بجدة فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع الشركة وتوفير 50 فرصة عمل بشرط وجود إقامة للعامل، واستمارة سيارة، ورخصة سير ورقم لوحة السيارة .