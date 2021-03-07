تنفيذ 1245 حكما قضائيا وضبط 29 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها والهاربين من أحكام، وذلك بدائرة المراكز والأقسام على مستوى المديرية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 قطعة سلاح متنوعة وتم تنفيذ 1245 حكما قضائيا وضبط 50 قطعة حشيش، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وإعمال شؤونها.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكدت المصادر الأمنية أنه في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، تم ضبط 3 بندقية الية عيار 7.62 ×39، و8 بندقية خرطوش عيار 12، و3 طلقات من ذات العيار، و13 فرد روسي محلي الصنع، و4 طلقة من ذات العيار، وتم ضبط 5 فرد خرطوش عيار12 محلي الصنع، و5 قطعه سلاح أبيض.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، وتم ضبط 50 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي110 جرام ومبلغ مالي 300 جنية وسلاح أبيض " مطواة "، وهاتف محمول حيازة عاطل 2 سنة، ومقيم قسم أول سوهاج، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه

وأنهت الحملة أعمالها بتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "10" أحكام متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1245 " حكما قضائيا متنوعة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 495 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 51 مخالفة متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار في حملات أمنية مماثلة.