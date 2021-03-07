اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 02:23 م
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تطوير شارع عبد الرحمن شكرى وعمارات السيدة نفيسة بحى الضواحى فى بورسعيد

الأحد، 07 مارس 2021 01:23 م
تطوير شارع عبد الرحمن شكرى وعمارات السيدة نفيسة بحى الضواحى فى بورسعيد جانب من رصف الشوارع
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بالضواحى، واستمرار تطوير منطقة عمارات السيدة نفيسة والشوارع المحيطة بها بحى الضواحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة أحياء وشوارع المحافظة تحقيقا للمظهر الحضارى والجمالى بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة السيدة نفيسة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخل بالمنطقة وزيادة معدلات الإضاءة والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة، موضحا أن الأحياء الأكثر كثافة سكانية تشهد حاليا أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يتماشى مع المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

 

 


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