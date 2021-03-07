انتظام سير امتحانات الإعدادية و2 ثانوى بمدارس دمياط والبحيرة.. صور

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات المجمعة لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية والتى أداها 28831 طالبا من 29127 طالبا بنسبة حضور بلغت 99٪، حيث اطمأنت على انتظام سير الامتحانات وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب.

وحرصت "المحافظ" على التواصل مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على دخول طلاب الصف الثانى الثانوى على منصة الامتحانات الإلكترونية فى الموعد المحدد لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة 99.9٪.

ومن جانبه أشار عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه يتم متابعة العملية الامتحانية أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية وكذا الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، فضلاً عن التواجد الميدانى وسط الطلاب للوقوف على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا وبناتنا، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أية شكاوى على مدار اليوم.

وفى البحيرة، صرح ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء في يومها الثامن حيث واصل طلاب المرحلة الثانوية أداء امتحاناتهم فأدى طلاب الصف الثانى الثانوي وعددهم 30322 طالبا وطالبة في 110 مدارس في مادتي الفيزياء والفلسفة كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحانات نصف العام والبالغ عددهم 110808 طلاب وطالبات في 934 مدرسة.

من ناحية أخرى قام وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة صباح اليوم لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدارس إدارة مركز دمنهور تفقد خلالها لجان مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية وهى :-

• مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة لمتابعة والتي تضم 16 لجنة اعدادية بعدد 265 طالباً وطالبة يؤدون امتحانهم المجمع للفصل الدراسي الأول اليوم.

• مدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة والتي تضم عشر لجان بها 194 طالباً وطالبة بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحانات مادتي الفيزياء والفلسفة.

وفى ذات السياق قام أشرف سلومة وكيل المديرية، بجولة ميدانية بمدارس دمنهور تفقد خلالها لجان مدرسة عماد نصر مطاريد الإعدادية للبنات ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية بنين وكذا المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بدمنهور نظام الخمس سنوات حيث يؤدي طلابها اليوم امتحانهم للأسبوع الثاني .



لجنة امتحانية بالبحيرة



انتظام الامتحانات بمدارس البحيرة