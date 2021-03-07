اليوم السابع: توجيهات رئاسية للحكومة بحل شكاوى المواطنين

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، توجيهات رئاسية للحكومة بحل شكاوى المواطنين، وتوجيه الرئيس السيسي بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، فضلاً عن تقارير اقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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