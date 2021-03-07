النيابة تطلب التحريات حول اشتعال النيران فى محل سلع غذائية بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل محل سلع غذائية فى الدقى؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وانتدبت خبراء الآدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل سلع غذائية في الدقى، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق.

وتبين نشوب الحريق فى المحل بسبب ماس كهربائى فى ثلاجة وخروج دخان من المحل وامتد لبعض السلع بداخله، وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع آى إصابات.