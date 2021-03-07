المملكة المتحدة تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت المملكة المتحدة 5 آلاف و177 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن حصيلة اليومية للوفيات سيتم إعلانها في وقت لاحق اليوم؛ نظرا لحدوث خطأ في معالجة البيانات الخاصة بإنجلترا.

وذكرت الشبكة أن إجمالي عدد المتلقين للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في المملكة بلغ 23 مليونا و335 ألفا و514 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.