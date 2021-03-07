اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العاصمة الهندية تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 07 مارس 2021 09:10 م
العاصمة الهندية تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا كورونا فى نيودلهى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، تسجيل 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 641 ألفا و101 حالة.
وقالت إدارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - إنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و921 حالة".
وأضافت أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 1803 حالات، بينها 937 حالة في عزل منزلي.


الهند

نيودلهى

كورونا

كورونا فى نيودلهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العاصمة الهندية تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 10:00 م

سكان يشعرون بهزات أرضية قوية فى العاصمة الهندية وسريناجار

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:41 م

تشديد إجراءات الأمن فى العاصمة الهندية بعد اشتباكات مع مزارعين

الأربعاء، 27 يناير 2021 11:22 ص

كورونا حول العالم.. الأردن تسجل 934 إصابة جديدة والصحة السعودية تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تزايد حالات الإصابة.. العاصمة الهندية تسجل 185 إصابة جديدة و9 وفيات وتسجيل 28 إصابة فى مالى

الإثنين، 25 يناير 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة