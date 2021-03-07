العاصمة الهندية تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، تسجيل 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 641 ألفا و101 حالة.
وقالت إدارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - إنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و921 حالة".
وأضافت أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 1803 حالات، بينها 937 حالة في عزل منزلي.
العاصمة الهندية تسجل 286 إصابة جديدة بكوروناالأحد، 07 مارس 2021 09:10 م
كورونا فى نيودلهى - أرشيفية
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أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، تسجيل 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 641 ألفا و101 حالة.
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