الصحة المكسيكية تسجل أكثر من 6 ألاف إصابة جديدة بكورونا

كتب أحمد علوى

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أمس السبت، تسجيل 6561 إصابة جديدة بكوفيد-19 و779 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و125866 وإجمالي الوفيات إلى 190357.

وعبر المسؤولون عن خيبة أملهم بسبب الاختناقات في إمدادات اللقاح وأثاروا مخاوف من أن الدول الغنية تخزن اللقاحات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن المكسيك أعطت حتى الآن حوالي 2.7 مليون جرعة لقاح أي حوالي 1.1 بالمئة من السكان.

ويرجح المسؤولون أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات بالمكسيك أكبر بكثير عن الأرقام الرسمية.