الحماية المدنية تسيطر على حريقين منفصلين بسوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة قسم أول سوهاج، والثانى بدائرة مركز شرطة أخميم دون حدوث إصابات بشرية في الحادثين.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين، الأول بدائرة أول شرطة سوهاج بنشوب حريق بشقة بناحية العمري دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل حاصل على بكالوريوس لغة عربية ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكور، قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

جاء البلاغ الثانى طبقا لما أفاد به المصدر الامنى بمركز شرطة أخميم بنشوب حريق بسيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة حال توقفها بنقطة إسعاف الكيلو 80 دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية للسيارة وأضاف بإحتراق كرسي المرافق بكابينة السيارة وجزء من التابلو ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرين بالواقعتين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.