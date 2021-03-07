اليوم السابع
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التحالف بقيادة السعودية: تدمير 10 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

الأحد، 07 مارس 2021 10:09 ص
التحالف بقيادة السعودية: تدمير 10 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن التحالف بقيادة السعودية باليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وحسب موقع العربية فقد أعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا.

 

 

 


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مأرب

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