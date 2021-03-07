الأوبزرفر: خطط بريطانية لتخفيف القيود على الواردات الأوروبية بسبب مخاوف نقص الغذاء

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الأوبزرفر إن الحكومة البريطانية تستعد لتخفيف خطط ما بعد بريكست للقيود الحدودية على صادرات الغذاء وغيره من الاتحاد الأوروبى خوفا من إلحاق مزيد من الضرر بالتجارى وإمكانية أن يؤدى هذا إلى نقص شديد فى الأسواق التجارية ببريطانيا.

وعلمت الأوبزرفر من مصادر عدة فى الصناعة أن وزير بريكست الجديد فورد فورست يدرس السماح بقيود أقل حدة على الواردات بدءا من الأول من أبريل بدلا من تلك التى يجرى التخطيط لها الآن، والتراجع عن قيود جمركية كاملة تشمل تفتيش مادى، والذى من المقرر أن يبدأ فى الأول من يوليو.

وقال أحد المصادر إنه علم أن فورست يستعد لوضع الخطط أمام الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تعنى السماح بالواردات حتى فى حال وجود أخطاء من قبل الشركات الأوروبية، مع تزايد الأدلة على الكيفية التي أضر بها بريكست بالتجارة مع الاتحاد الأوروبى.

وأكد مصدر بداوننج ستريت أمس السبت، أن فورست أمر بالفعل بمراجعة للجدول لزمنى لضمان ألا يتم فرض أعباء غير ضرورية على الشركات، لكنه أضاف أن الوقت لا يزال مبكرا فى هذه العملية ولم يتم اتخاذ قرارات.

مع تضرر المصدرين البريطانيين من الاتحاد الأوروبى بشدة من القواعد الجديدة واللوائح وتكاليف العمل فى نظام ما بعد بريكست، فإن الشركات ومصادر رفيعة فى الحكومة يخشون الآن أن المصدرين الأوروبيين لبريطانيا، لاسيما العاملين فى الغذاء يمكن أن يكونوا أقل استعداد عما كان نظرائهم البريطانيين عليه فى بداية العام.

ومن بين الأمور المثيرة للقلق هو التأخير الناجم عن القيود الذى يمكن أن يضرب مدادات الغذاء ومنها شبكة التوصيل فى الوقت المناسب.