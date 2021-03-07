اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأوبزرفر: خطط بريطانية لتخفيف القيود على الواردات الأوروبية بسبب مخاوف نقص الغذاء

الأحد، 07 مارس 2021 02:41 م
الأوبزرفر: خطط بريطانية لتخفيف القيود على الواردات الأوروبية بسبب مخاوف نقص الغذاء بوريس جونسون - بريكست
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الأوبزرفر إن الحكومة البريطانية تستعد لتخفيف خطط ما بعد بريكست للقيود الحدودية على صادرات الغذاء وغيره من الاتحاد الأوروبى خوفا من إلحاق مزيد من الضرر بالتجارى وإمكانية أن يؤدى هذا إلى نقص شديد فى الأسواق التجارية ببريطانيا.

 

وعلمت الأوبزرفر من مصادر عدة فى الصناعة أن وزير بريكست الجديد فورد فورست يدرس السماح بقيود أقل حدة على الواردات بدءا من الأول من أبريل بدلا من تلك التى يجرى التخطيط لها الآن، والتراجع عن قيود جمركية كاملة تشمل تفتيش مادى، والذى من المقرر أن يبدأ فى الأول من يوليو.

 

وقال أحد المصادر إنه علم أن فورست يستعد لوضع الخطط أمام الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تعنى السماح بالواردات  حتى فى حال وجود أخطاء من قبل الشركات الأوروبية، مع تزايد الأدلة على الكيفية التي أضر بها بريكست بالتجارة مع الاتحاد الأوروبى.

 

وأكد مصدر بداوننج ستريت أمس السبت، أن فورست أمر بالفعل بمراجعة للجدول لزمنى لضمان ألا يتم فرض أعباء غير ضرورية على الشركات، لكنه أضاف أن الوقت لا يزال مبكرا فى هذه العملية ولم يتم اتخاذ قرارات.

 

مع تضرر المصدرين البريطانيين من الاتحاد الأوروبى بشدة من القواعد الجديدة واللوائح وتكاليف العمل فى نظام ما بعد بريكست، فإن الشركات ومصادر رفيعة فى الحكومة يخشون الآن أن المصدرين الأوروبيين لبريطانيا، لاسيما العاملين فى الغذاء يمكن أن يكونوا أقل استعداد عما كان نظرائهم البريطانيين عليه فى بداية العام.

 

ومن بين الأمور المثيرة للقلق هو التأخير الناجم عن القيود الذى يمكن أن يضرب مدادات الغذاء ومنها شبكة التوصيل فى الوقت المناسب.

 


بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

خطط ما بعد بريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريكست يثير خلافات جديدة بين أوروبا وبريطانيا.. جارديان: بروكسل تستعد لاتخاذ إجراء قانونى بعد تأجيل لندن جزء من الاتفاق يتعلق بإيرلندا الشمالية.. والبرلمان الأوروبى يؤخر التصديق عليه فى انتظار لحل الخلاف

الجمعة، 05 مارس 2021 09:18 م

الوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية تنتقد عدم مرونة بروكسل فى تطبيق اتفاق بريكست

الجمعة، 05 مارس 2021 04:37 م

جارديان: بروكسل تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب انتهاك بريكست

الجمعة، 05 مارس 2021 10:07 ص

الإندبندنت: أوروبا تتهم لندن بانتهاك بريكست بعد رفع قيود تجارية مع أيرلندا الشمالية

الخميس، 04 مارس 2021 11:46 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة