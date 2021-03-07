الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

كتبت - هند المغربي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي بيان له قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما طالب بمحاكمة مرتكبي هذا الهجوم."

وجدد الأمين العام، في بيانه، تأكيد دعم وتضامن الأمم المتحدة الكاملين مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة هذه الجرائم. وأعرب عن اقتناعه بأن "العنف والهجمات العشوائية لن تثني الشعب الصومالي عن سعيه إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار".