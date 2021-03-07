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الأردن يدين التصعيد الخطير لميليشيا الحوثى بمحاولة استهداف مناطق مدنية سعودية

الأحد، 07 مارس 2021 05:22 م
الأردن يدين التصعيد الخطير لميليشيا الحوثى بمحاولة استهداف مناطق مدنية سعودية علم الاردن
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخطير لميليشيات الحوثى بمحاولة استهداف مناطق مدنية سعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد التحالف العربى فى اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، تدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال التحالف العربى في اليمن، إن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية، موضحا أن  العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.

وأضاف التحالف العربى في اليمن، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها.

 

 

 

 


التحالف العربى

الحوثيين

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