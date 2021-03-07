استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية.. صور

الغربية فريق المحافظات

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، استمرار مبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بصحة المرأة، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية و الاصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.

واشار الدكتور عبد الناصر، فى بيان إلى أن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتى تقدم أصلاً خدمات رعاية المرأة والطفل وتستهدف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

كما حث جميع السيدات بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحمايتهم وحماية أسرهم.

وأضافت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه فى حالة إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقى العلاج اللازم وأن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى المحافظه بداية من سن 18 عامًا، وتقدم خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

على جانب آخر أكد وكيل الصحة ،فى بيان له أنه تم وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة بقرى ومراكز المحافظه، والتى تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى المبادرة.

وأنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الطبية فى جميع التخصصات ، بدءا من الشهر الحالى بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، والتى تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى محافظه الغربية.

يذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه بتنفيذ القوافل الطبية لأهالى قرى والمراكز وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن قد تم تنظيم القافله الطبية بقرية شرشابة مركز زفتى ، وتم توقيع الكشف والفحص الطبى على 680 حالة بتخصصات مختلفه يأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وقرى المحافظة .

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة