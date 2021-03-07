استكمال رصف عدد من الطرق بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازى مع باقى أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق دسوق- سد خميس، ماراً بقرية شباس الملح، وقرية أبو مندور، فتم رصف طول 250 م بعرض 6 أمتار تقريباً نطاق قرية شباس الملح، كما تم الانتهاء من رصف بطول 2300 م وعرض من 5.5 م إلى 6 أمتار نطاق قرية أبو مندور، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة، ووضع طبقة السن، تمهيداً لأعمال الرصف بطريق قزمان - شباس عمير، وذلك لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، نواب رؤساء المدن بالإشراف على أعمال الرصف، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.



استمرار اعمال الرصف بطرق كفر الشيخ



رصف الطرق بكفر الشيخ