استخراج 250 بطاقة تأمين صحى للعاملين بالجهات الحكومية بالشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت لجنة من منطقة التأمين الصحى بالبحر الأحمر، من استخراج بطاقات تأمين صحى للعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بمدينة الشلاتين، حيث تم استخراج 250 بطاقة للعاملين بالوحدة المحلية والجهات المختلفة بالمدينة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين فى بيان لها، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالتيسير على العاملين باستخراج بطاقات تأمين صحي، قامت لجنة بتكليف من الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام منطقة التأمين الصحى بالبحر الأحمر بإيفاد لجنة مشكلة من مجدى محمد مدير قسم الإيرادات، وحازم مصطفى مدير قسم التوثيق والإحصاء، ومحمد مصطفى، نائب مدير قسم الإحصاء بتسهيل إجراءات استخراج بطاقات التأمين الصحى للمنتفعين بمدينة الشلاتين.

وأضاف البيان أن اللجنة قامت بمباشرة عملها بحضور اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، وقامت بتجديد البطاقات الصحية للعاملين بمدينة الشلاتين للإستفادة من منظومة التأمين الصحى والعلاج وتم استخراج 250 بطاقة تأمين صحى للعاملين بالوحدة المحلية والإدارات المختلفة بالمدينة.