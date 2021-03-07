اتهام ربة منزل بقتل طفلتها الرضيعة انتقاما من زوجها في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل لاتهامها بالتخلص من طفلتها بترعة المريوطية في الهرم، ومحاولة اتهام زوجها بقتلها بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل يتهم فيه زوجته بقتل طفلتهما الرضيعة، بإلقائها في ترعة المريوطية، بسبب خلافات أسرية، ومحاولتها توجيه الاتهام له بقتلها للانتقام منه. بإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين مقدم البلاغ وزوجته، وأنها استعانت بشقيقها وعمها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والعثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.