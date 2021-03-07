"إيستات" تكشف ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بإيطاليا بنسبة 38.4٪ بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إيستات"، إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 38.4٪ على أساس سنوى في يناير، بينما تراجعت مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 6.8٪ من حيث القيمة في العام المنتهي في يناير، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها إيطاليا لمنع تفشى العدوى.

وأضافت وكالة الإحصاء من حيث الحجم أنها انخفضت بنسبة 8.5٪ على مدار العام، وإن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 3٪ في القيمة بين ديسمبر ويناير.

وذكرت أنها تراجعت 3.9% في الحجم بين الشهرين، وارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ فى القيمة و0.3٪ في الحجم، لكن المبيعات غير الغذائية انخفضت بنسبة 5.8٪ في القيمة و7.2٪ في الحجم، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأكدت وكالة الإحصاء فى وقت سابق، أن صادرات إيطاليا تراجعت إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.9٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق ، وهو أكبر انخفاض منذ 2009، وأن الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 15.3٪.

ومن جهتها ، قالت رابطة المزارعين كولديريتي إن الانخفاض الكبير في الصادرات مرتبط بجائحة كوونا والتعريفات الأمريكية والتوتر المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يؤثر على التجارة.

وكان بنك إيطاليا المركزي قال في توقعاته عن الاقتصاد الكلي الصادرة منذ اسبوعين، إنه من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في الربع الأخير من عام 2020.